Город Авдеевка, перешедший под контроль российских войск, полностью зачищен от ВСУ, но не до конца разминирован. Об этом сообщил в эфире Первого канала глава ДНР Денис Пушилин, посетивший город 24 февраля.

«Да, Авдеевка зачищена, но это не значит, что разминирована и что там нет никаких опасностей», — сказал он (цитата по ТАСС).

В городе также сохраняется угроза воздушных атак, отметил Пушилин. По его оценке, в Авдеевке остается «несколько сотен» жителей, точное число установят военные и волонтеры. Часть жителей было решено вывезти в пункты временного размещения, сообщил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

В Авдеевке нет отопления и воды, «разрушений много, не так много целых домов или тех, которые можно будет отремонировать», рассказал Пушилин. В то же время он отметил, что выехал из Авдеевки «с определенным оптимизмом», поскольку «мы понимаем, что делать дальше».

По словам Пушилина, дальнейшая судьба города будет решаться не только на региональном, но и на федеральном уровне после оценки специалистов. Он выразил мнение, что Авдеевка будет востребована и, «по всей вероятности», ее будут восстанавливать, но сначала предстоит разминировать город и разобрать завалы. Гражданские и социальные службы смогут начать работу после того, как «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние», отметил Пушилин.

Жителям Авдеевки будут предоставлять новое жилье или компенсацию с учетом уже отработанных механизмов. В частности Пушилин привел в пример Мариуполь. «Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определенных процедур, как здесь будет предоставляться то ли компенсация, то ли будет предоставляться новое жилье. <…> Я думаю, сложностей не будет», — сказал глава ДНР.

По его словам, «многие люди спрашивали, как можно получить» российские паспорта.

«Это теперь освобожденный населенный пункт, территория Донецкой Народной Республики, Российская Федерация, поэтому людям все положено, исходя из законодательства РФ», — сказал Пушилин.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск. Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев отчитался Шойгу, что в ходе операции ВСУ отступили с занимаемых позиций более чем на 10 км, а при зачистке Авдеевки в плен было взято около 200 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отступление ВСУ из Авдеевки на «другие рубежи» риском оказаться в окружении.