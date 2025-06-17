В российско-украинском конфликте западные страны рассчитывают на повторение сценария холодной войны, то есть на стратегическую победу над Россией. Об этом NEWS.ru рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что распад СССР по итогам холодной войны стал победой Запада.

«В геополитическом плане, естественно, это была победа Запада — все страны Варшавского договора, входившие в сферу нашего политического и военного влияния, теперь оказались в НАТО или в Евросоюзе», — пояснил Пушков.

По его словам, очевидно, что идет расчет на то, что в новой длительной холодной войне западные страны смогут одержать стратегическую победу над Москвой.

Холодная война — противостояние СССР и США с марта 1946 по февраль 1992 года. В этот период между государствами не произошло ни одного вооруженного конфликта. Тем не менее они происходили в других странах, а Советский Союз и Соединенные Штаты принимали в них активное участие.

Также сенатор отметил, что в настоящее время европейские страны делают ставку на то, что в текущей войне на истощение Россия не выдержит первой. По мнению Пушкова, американский лидер Дональд Трамп считает, что как раз у России есть очень большие возможности, а у западных государств они ограничены.

Сенатор также высказался о новых санкциях в отношении России. Он считает, что Трамп не хочет вводить новые ограничения, но может на это пойти под давлением русофобов в конгрессе. Пушков пояснил, что этом может произойти только в том случае, если президент США придет к выводу, что никакого прорыва на переговорном треке не произойдет.