Санкции ЕС против народной артистки России Ларисы Долиной не имеют никакого отношения к ее деятельности. Об этом заявил RTVI директор певицы Сергей Пудовкин.

«Мне кажется, что уже санкции ввели уже против всей страны за эти два года. Против всех, кто остался помогать, защищать, и поддерживать, да и просто жить здесь, на родине. Может, не персонально, не пофамильно по отношению к каждому жителю нашей страны, но суть от этого не меняется», — сказал он.

По словам Пудовкина, можно было бы «горько пошутить», что попадание под санкции — это «чуть ли уже не признание заслуг». В то же время директор певицы заявил, что «плевать хотел» на «какие-то списки» и мнение «абсолютно враждебных нам стран».

«Пусть они свои списки засунут себе в задницу. Никакого отношения к нашей работе это не имеет и не будет. Имели мы крупным планом в данном случае мнение тех, кто против нас», — добавил Пудовкин.

Евросоюз 16 декабря внес Ларису Долину в 15-й пакет антироссийских санкций. В обосновании решения говорится, что ограничения введены за поддержку певицей военной операции России на Украине, выступления перед российскими военнослужащими, а также концерты в Донбассе.

В 15-й пакет санкций вошли лица, которые, по мнению ЕС, «ответственны за дестабилизирующую деятельность России за рубежом». Помимо Долиной в новом санкционном списке оказались гендиректор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, глава Мордовии Артем Здунов, авиакомпания Utair, девелопер «ПИК», глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль, замначальника генштаба КНДР Ким Ён Бок, а также другие физические и юридические лица.