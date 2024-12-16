Страны Евросоюза приняли 15-й пакет санкций против России. В список попали 54 физических лица и 30 организаций, говорится на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — сказано в заявлении.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, такие действия показывают единство стран-членов ЕС в постоянной поддержке Украины.

«Наш непосредственный приоритет — поставить Украину в максимально сильную позицию. Мы будем рядом с украинским народом на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном», — сказала она.

Ограничения коснулись «двух высокопоставленных чиновников КНДР» и китайских компаний, которых Евросоюз подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов дронов.

Также ограничения введены в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. «Сегодня на этих основаниях были подвергнуты санкциям 52 судна из третьих стран , в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79», — говорится в документе.

Позже 16 декабря санкционный пакет будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

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