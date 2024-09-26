МИД России запросил у Узбекистана официальные разъяснения после публикации видео, на котором учительница в узбекской школе избивает русскоязычного ученика. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности — принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком», — сказала Захарова.

Она отметила, что содержание видеоролика «не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку». В отношениях государств-партнеров не может быть места неприязни, «тем более на языковой почве», добавила дипломат. МИД держит этот вопрос «в поле самого пристального внимания».

Инцидент произошел 23 сентября в шестом классе школе №188 Ташкента. Узбекские СМИ опубликовали видео, на котором видно, как на уроке учительница дергает одного из детей за ухо, толкает к доске, бьет по лицу и держит за горло. Она также порвала ему рубашку. «Закрой рот, я тебе сказала. Опусти руку, общайся с учителем правильно. Невоспитанный, осел», — передает слова учительницы на видео Gazeta.uz.

Мать ребенка сообщила в соцсети, что конфликт возник после того, как мальчик попросил педагога вести урок не на узбекском, а на русском языке. Позже публикация была удалена, сообщает издание. По данным Nova24.uz, учительница вела урок русского языка в русскоязычном классе на узбекском.

По данным Baza, родители мальчика после инцидента позвонили учительнице. По их словам, она заявила, что «Узбекистан — это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

В управлении дошкольного и школьного образования Ташкента сообщили, что ребенок «резко возражал и спорил» с учительницей, после чего та схватила ребенка за ухо, оттащила от парты и ударила по лицу. Ученик «не пострадал», добавили в ведомстве.

Учительница была принята в школу на испытательный срок, это был ее первый день работы, сообщили в управлении. Приказ о приеме на работу подписан не был. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла ситуацию с избиением ребенка под контроль.

Мать мальчика рассказала уполномоченному, что классная руководительница знала о жестоком обращении с ребенком, но не расследовала ситуацию до конца и обвинила ученика в случившемся. Она заставила его извиниться перед учительницей на глазах всего класса, сообщили в аппарате омбудсмена. В результате мальчик находится в подавленном состоянии и не хочет ходить в школу.

По словам Рахмоновой, «лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом».

ОВД Чилинзарского района Ташкента проводит в школе доследственную проверку, также ситуацию изучают МВД и Министерство образования Узбекистана. Директор школы уволилась по собственному желанию, утверждает Baza.

24 сентября, на следующий день после инцидента в школе №188, та же учительница напала на замдиректора школы №204, где учится ее дочь сообщает Nova24.uz. Женщина оказала «яростное сопротивление» прибывшим в школу сотрудникам полиции и Нацгвардии, сообщили в аппарате детского омбудсмена. Потасовка произошла на глазах у школьников.

«Педагоги перед назначением на соответствующую работу или должность должны пройти специальное психологическое обследование. Нельзя допускать к работе в образовательных учреждениях лиц с неадекватным поведением, опасным для здоровья детей», — заявила детский омбудсмен.

25 сентября районный суд арестовал учительницу на семь суток и оштрафовал на 3,4 млн сумов (около 25 тыс. рублей) по административным статьям о мелком хулиганстве, невыполнении законных требований Нацгвардии и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность педагогов.