Следственный комитет России (СКР) по Чувашии завел уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК) в отношении учительницы начальных классов, которая попыталась поджечь школу в Чебоксарах и записала обращение в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. По данным телеграм-каналов, педагог стала жертвой неких «украинских мошенников».

По версии следствия, вечером 28 января учительница записала видеообращение в поддержку ВСУ, «после чего с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы».

«Видеообращение она распространила среди родителей своих учеников, а также в сети Интернет. Возгорание своевременно ликвидировано, никто не пострадал», — сказано в заявлении.

Подозреваемая после задержания пояснила, что действовала «по указанию неустановленных лиц, которые посредством телефонных звонков убедили ее в необходимости их выполнения, а также в получении кредитов и переводе денежных средств на неизвестные ей счета».

Кроме того, в региональном управлении СКР сообщили, что ранее МВД завело в отношении учительницы уголовное дело по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК) «по факту открытого хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах». Теперь уголовные дела в отношении женщины будут соединены в одно производство, говорится в релизе.

В Управлении образования администрации Чебоксар рассказали, что инцидент с поджогом произошел в школе №10. Имущество учреждения не пострадало, работа организована в штатном режиме, проинформировали власти.

«Вопросы безопасности держатся на особом контроле, дети находятся в безопасности. Планируется совещание с руководителями образовательных организаций о необходимости усиления работы в части профилактики мошенничества», — заверили муниципальные власти.

«Голова-два уха»

Как сообщает телеграм-канал Baza, учительница — некая Галина С. — подожгла кабинет, где она проводит уроки для начальных классов, после чего отправила в родительский чат «странное видеообращение».

К публикации прикреплена видеозапись, на которой женщина с заблюренным лицом называет свой позывной «Голова-два уха» и говорит, что ее «путь воина-самурая длится больше четырех месяцев». За это время, по словам учительницы, она отменила свои кредиты во всех банках, «избавилась от своих золотых украшений» и украла два браслета в магазине, а «при попытке украсть большой объем золота» была задержана полицией, после чего против нее завели уголовное дело о краже.

«Если я попаду в клетку или крытую, я смогу спокойно разложить по понятиям, кто я по жизни и по масти. Все-таки уже при делах и в почете», — добавила женщина.

Видео длится почти три минуты и заканчивается пожеланием «процветания украинской нации» и словами о том, что «справедливость восторжествует, и желто-синий флаг станет вечным знаменем и символом справедливости».

Телеграм-канал Shot пишет, что учительницу ввели в заблуждение «украинские мошенники», которые «представились сотрудниками ФСБ» и сначала заставили женщину «набрать кредитов», а потом пообещали ей 150 тыс. рублей на их погашение. Учительница «за это должна была записать видео с бредовым текстом кураторов, а потом устроить пожар в кабинетах», утверждает канал. По его данным, на допросе учительница заявила, что взяла 150 тыс. рублей у своего куратора под расписку, деньги обещала вернуть до 31 мая 2024 года.

Телеграм-канал Mash называет попытку теракта «финалом истории, длившейся почти год». По информации канала, странности в поведении женщины были замечены еще прошлым летом: «она перестала общаться с окружающими, ушла в себя и выставила на продажу квартиру, за которую только-только отдала кредит».

На что уходили деньги, неясно, при этом женщина начала одалживать средства у друзей и родственников. Самую крупную сумму — 400 тыс. рублей — дал ей брат. Галина говорила, что ведет некое «свое дело». Семья планировала отправить учительницу на терапию к специалисту, но «не успела», говорится в сообщении телеграм-канала.