Участники военной операции на Украине смогут оформить льготную ипотеку в ряде регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции», — заявил Путин.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Участниками программы могут стать: