Участники военной операции на Украине смогут оформить льготную ипотеку в ряде регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию.
«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции», — заявил Путин.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Участниками программы могут стать:
- молодые семьи, в которых супруги не старше 35 лет;
- одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет;
- участники программы «Дальневосточный гектар»;
- участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;
- сотрудники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали на Дальнем Востоке не менее пяти лет;
- вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР;
- работники ОПК.
Аналогичные условия действуют для граждан, желающих купить жилье в Арктической зоне.
В 2023 году заработала льготная ипотечная программа на присоединенных к России территориях: в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях.