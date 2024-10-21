Финский правозащитник, публицист Йохан Бекман и американец Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем из США, получили российское гражданство. Это следует из указа президента России Владимира Путина от 21 октября.

Паспорт гражданина России получат еще 13 человек, среди которых:

капитан футбольного клуба «Зенит» бразилец Дуглас Сантос, играющий за российский клуб с 2019 года;

ливанский журналист Фади Бу Дая;

чемпион Олимпийских Игр в 1988 году по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян;

художник из Ливана Низар Дагер;

канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт;

настоятельница женского монастыря Казанской иконы Божией Матери в Австралии игумения Мария (Вероника Мирос);

глава российского-ливанского делового совета Жак Сарраф;

уроженка Беларуси, спортсменка, участвующая в соревнованиях по пятиборью, Екатерина Этина.

Кроме того, гражданами России стали перуанец Олег Серхио Березовский, уроженец Латвии Дмитрий Моргунов, уроженка Узбекистана Екатерина Ким, китаец Симин Хуан и уроженец Туркменистана Виктор Хмелев.

«Первый политический беженец из США»

Джон Роблес родился в 1966 году в США, а в 1996-м — в возрасте 30 лет — приехал в Россию. В 2007 году он получил в России политическое убежище и стал первым американцем с таким статусом в стране.

В 2018 году «Московский комсомолец» отмечал, что Роблес так до сих пор и не получил на новой родине ни гражданства, ни работы, ни жилья. В материале издания говорилось, что в России Роблес «потерял все, что у него было, включая американский паспорт».

Роблес работал учителем и журналистом-международником. В статье «Московского комсомольца» говорилось, что последняя официальная работа Роблеса журналистом на радио «Голос России» «накрылась медным тазом»: радиостанция прекратила вещать.

Сам Роблес называет себя индейцем. По его словам, еще во время жизни в США он начал выступать «против американского империализма». Кроме того, Роблес проявлял интерес к России и коммунистическим идеям, и в результате решился переехать.

В соцсетях на своих страницах Роблес размещает посты о религии и православном христианстве. Также он пишет, что помогает доставлять гуманитарную помощь российским военным в зону боевых действий.

Комментируя решение о получении российского гражданства, Роблес написал: «Это победа президента Путина и России, русского мира и русского народа! Я потрясен!»

«Представитель ДНР и ЛНР в Финляндии»

Йохан Бекман родился в Финляндии в 1971 году. Он является правозащитником, доктором общественно-политических наук и доцентом Хельсинского университета. Кроме того, Бекман — «официальный представитель ДНР и ЛНР в Финляндии», сказано на его сайте.

В 2009 году Эстония объявила Бекмана «персоной нон грата» как человека, «опасного для государственной безопасности» этой страны. В том же году он начал заниматься правозащитной деятельностью в отношении россиян, «ставших жертвами политической репрессии в Финляндии и в Европе», говорится на сайте Бекмана.

В 2011 году Павел Астахов, занимавший тогда пост уполномоченного по правам ребенка в России, вручил Бекману благодарственное письмо «за активную позицию в вопросах защиты русскоязычных семей и детей в Финляндии и помощь нашим соотечественникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию за рубежом».

В своем телеграм-канале правозащитник прокомментировал получение российского гражданства, выразив благодарность и гордость.

«Я очень благодарен Президенту России Владимиру Путину, а также главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову, и всем российским коллегам, друзьям и знакомым! Для меня огромная радость, счастье и честь быть на стороне Победителей. Горжусь быть гражданином Великой России!!», — написал он.