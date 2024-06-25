Президент России Владимир Путин внес изменения в положение о Федеральной службе безопасности (ФСБ), наделив ведомство правом на участие в отборе призывников. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу», — говорится в документе.

Указ президента также позволяет задействовать пограничников ФСБ для охраны российских дипломатических и консульских учреждений за границей.

Привлекать пограничников к охране представительств компаний за рубежом ФСБ предлагала в декабре прошлого года. Такое решение было принято ведомством в связи с ростом актов вандализма и незаконных проникновений на территорию российских представительств.

Изменения коснулись и полномочий директора ФСБ. Теперь глава спецслужбы, в частности, сможет принимать решения о списании движимого и недвижимого имущества органов безопасности, находящегося в федеральной собственности, а также об организации работы по ее списанию.

В конце декабря 2023 года Путин подписал закон о праве проходить срочную службу в пограничных войсках ФСБ гражданам, которые не имеют судимости или иностранного гражданства, не употребляют наркотики и не являются иностранными агентами.



Поправки в закон о деятельности ФСБ предложили внести депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев, который говорил, что при внесении изменений в законопроект, «был учтен опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками и попасть служить на границу, охранять рубежи России было очень почетно».