Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца и композитора Юрия Антонов орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орден присвоен Антонову за вклад «в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

За вклад в культуру также награжден пианист Денис Мацуев, ему присвоен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Актрису Ларису Удовиченко наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

В 2025 году Юрию Антонову исполнилось 80 лет. В 1997 году ему присвоили звание народного артиста России. Кроме того, Антонов — обладатель орденов Почета и Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и других наград.

Мацуеву 49 лет. В 1995 году стал солистом Московской государственной филармонии. В 1998 году был удостоен первой премии XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Москве. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России, в 2011-м — народного артиста России.

Ларисе Удовиченко 69 лет. Актриса снялась более чем в 120 фильмах. Наибольшую известность ей принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя». В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1998-м — народной артистки России.