Президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий. Соответствующий указ был подписан сегодня, 13 сентября. Его публикует РИА Новости.

Сама Зейналова не стала комментировать RTVI свое назначение. В настоящее время на сайте посольства указано, что его с 2017 года возглавляет Константин Климовский.

Сообщения о том, что Зейналову назначают послом на Маврикии, появились в телеграм-канале Brief* со ссылкой на анонимные источники еще в конце мая 2024 года. Сама она тогда не подтвердила информацию. «Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку — смотрите программу в 19:00, каждое воскресенье», — посоветовала она журналистам.

Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке, самая богатая страна с индуистским большинством населения и вторая по богатству африканская страна. Это парламентская республика с президентом и армией из 20 тысяч человек, которая является аналогом российского МЧС. Экономика Маврикия строится на выращивании сахарного тростника, туризме, текстильной промышленности, а в последнее время — на офшорном и банковском бизнесе. Дипотношения между Россией и Маврикием установлены в 1968 году. Российские туристы могут посещать острова без визы, если срок пребывания не превышает 60 дней.

Ирада Зейналова — журналистка, корреспондент и телеведущая, с 2016 года является «лицом» программы «Итоги недели» на НТВ, а также худруком главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. До этого Зейналова вела воскресные выпуски программы «Время» на Первом канале и заведовала корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

В период президентства Дмитрия Медведева телеведущая принимала участие в ежегодных «Разговорах» с ним, сначала от Первого канала, потом — от НТВ. С 2021 года она находится в санкционном списке Украины за «пропагандистскую деятельность».

Зейналова награждена медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, получала благодарность президента России за развитие СМИ, является обладательницей премии «Золотое перо России» и правительственной премии в области СМИ, а также получала «ТЭФИ» за работу на Олимпийских играх.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.