Президент России Владимир Путин назначил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации», — говорится в документе.

В 2009—2012 годы Мезенцев занимал должность губернатора Иркутской области. В 2013—2015 годы он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, а с 2019 по 2021 годы — послом России в Беларуси.

С марта 2021 года Мезенцев занимал должность государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси.

На этой должности Мезенцев сменил бывшего главу Минюста Александра Коновалова. 16 апреля Совет Федерации назначил его судьей Конституционного суда. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что считает Коновалова высочайшим профессионалом, компетентным и эрудированным человеком, прошедшим уникальную школу.