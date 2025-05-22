Космонавт Сергей Крикалев заменит бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова на должности специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Указы об освобождении от должности Борисова и назначении Крикалева размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — говорится в тексте указа о назначении.

Борисов покинул пост руководителя «Роскосмоса» в начале февраля, его место занял 39-летний Дмитрий Баканов. Указом губернатора Архангельской области Александра Цыбульского от 19 мая он получил должность сенатора в Совете Федерации до окончания срока полномочий главы региона в сентябре 2025 года.

«Наш регион уже знает Юрия Ивановича как ответственного и результативного управленца: благодаря его поддержке были реализованы важнейшие инициативы — от плана социально-экономического развития ЗАТО Мирный до включения реконструкции жилфонда в федеральную космическую программу. Только в 2023 году на эти цели регион получил почти 400 млн рублей», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что возможность назначить кандидата на свое усмотрение на позицию сенатора появилась у Цыбульского после того, как бывший представитель Архангельской области Виктор Павленко отказался от мандата.

Информированный собеседник издания, близкий к «Роскосмосу» также обратил внимание на то, что одним из мотивов для перехода Борисова в Совфед могло стать желание «перестраховаться на фоне разворачивающихся в корпорации проверок» с помощью сенаторской неприкосновенности.

Герой СССР и Герой России Сергей Крикалев шесть раз совершал полет на орбиту и восемь раз выходил в открытый космос. На протяжении десяти лет он удерживал рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. До марта 2025 года занимал в «Роскосмосе» позицию исполнительного директора по пилотируемым программам, пишет ТАСС.