Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в первом российско-арабском саммите, который планируется провести 15 октября 2025 года. Об этом он сообщил в приветствии участникам общеарабской встречи на высшем уровне.

Путин выразил уверенность, что предстоящий российско-арабский саммит «будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества», а также «поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки».

Президент отметил, что встреча ЛАГ проходит «в весьма непростое время».

«Эскалация палестино-израильского конфликта, унесшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряженности, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом», — отметил Путин.

В этой ситуации, по его словам, роль ЛАГ как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия становится особенно востребованной.

Россия поддерживает политические и дипломатические усилия, которые предпринимают арабские страны для урегулирования «противоречий» в регионе, добавил Путин. Он подчеркнул, что спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Путин анонсировал проведение саммита стран ЛАГ и России в апреле на переговорах с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Российский президент отметил, что «многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают». В предыдущие годы проходил Российско-арабский форум сотрудничества. В 2024 году он проводился в Москве.

17 мая в столице Ирака Багдаде проходит саммит Лиги арабских государств. В числе ключевых региональных вопросов, которые стоят на повестке дня — арабо-израильский конфликт и ситуация в Палестине, национальная безопасность и борьба с терроризмом.