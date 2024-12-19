Президент России Владимир Путин назвал Грозный «современным российским чудом». Так глава государства ответил на вопрос о том, считает ли он чеченскую столицу красивым городом.

Журналист ЧГТРК «Грозный» Хамзат Батукаев обратил внимание на то, что президент дал оценку Казани, и напомнил, что Путин не так давно посетил столицу Чечни, после чего задал вопрос об отношении президента к Грозному.

«Супер. Вы знаете, это — чудо. Это современное российское чудо», — сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин напомнил, что летал над Грозным в годы, когда там шла борьба с терроризмом, и видел «сплошные развалины», откуда раздавались пулеметные очереди по вертолетам.

«Тогда многие в Чечне ставили вопрос о том, чтобы столицу перенести в Гудермес. Но и первый президент республики, и действующий президент, сказали: «Нет, Грозный — это традиционная, историческая столица всей Чечни, чеченского народа. Будем восстанавливать». Это чудо — то, что сделано за последние годы в Грозном», — добавил президент.

Глава государства назвал восстановление Грозного заслугой действующего главы Чечни Рамзана Кадырова и чеченского народа.

«Я не говорю про мечеть, на которую любо-дорого посмотреть. Какие новые сооружения, здания, архитектурные решения — это не может не вызывать чувства гордости за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы. Я вас поздравляю с этим», — сказал он.

Говоря о своем отношении к расположенному в Гудермесе Российскому университету спецназа (РУС), который носит его имя, Путин обратил внимание, что вуз активно использует Росгвардия, а подготовку там проходят не только жители Чечни, но и люди со всей России.

«Я, когда с некоторыми бойцами разговариваю, которые сейчас в зоне боевых действий воюют, (причем, вроде как, и не из Чечни, в других подразделениях), спрашиваю: «Откуда вы?», — «Проходили подготовку в этом центре»», — рассказал президент.

Рус играет важную роль в повышении обороноспособности всей страны, добавил Путин.