Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Путин 17 апреля на встрече с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, которая проходит 17 апреля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, первый зампред правительства Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Наши отношения продолжают укрепляться. Совсем недавно в Дохе состоялось заседание межправительственной комиссии, которое, на мой взгляд, оказалось весьма полезным. Катар — один из наших приоритетных партнеров, особенно в регионе Ближнего Востока», — заявил Путин в начале встречи.

Глава государства отметил, что в двусторонних отношениях выстроены давние, хорошие традиции. Путин отметил, что рассчитывает на совместные интересные проекты в газовой сфере.

Катарский эмир в свою очередь заявил, что очень ценит уровень двусторонних отношений. По его словам, в настоящее время есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать в дальнейшем.

«Мы очень ценим уровень наших отношений с Россией, мы говорили о путях их развития. Есть проекты, есть предложения, которые мы в скором времени планируем обсудить и реализовать. И также будет подписан ряд соглашений. У нас отличные личные отношения», — сказал он.

Кроме того, российский президент отметил, что позиции Москвы и Дохи по палестино-израильскому конфликту совпадают. По словам Путина, долгосрочное урегулирование может быть достигнуто исключительно на основе решений ООН, в том числе касающихся создания двух полноценных государств.

«Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые в том числе вами инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной», — заявил глава государства.

В ответ Аль Тани сказал, что Катар продолжает посреднические усилия для достижения мира на Ближнем Востоке.

«Мы достигли соглашения несколько месяцев назад, но, к сожалению, Израиль не придерживается этого соглашения. Но мы, как Катар, продолжаем наши посреднические усилия с точки зрения сближения позиций сторон и достижения соглашения, которое бы облегчило страдания палестинского народа», — добавил он.

В последний раз Путин и Аль Тани общались по телефону 21 марта. Политики обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Сирии и секторе Газа. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны договорились наращивать инвестиционные связи, расширять сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, культуры и спорта.

Политики также обсудили ситуацию в Сирии. Российский и катарский лидеры договорились кооперировать ради «стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу».