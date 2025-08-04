Ситуация с водоснабжением в Донецкой народной республике (ДНР) является одной из первых по актуальности в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По словам Пушилина, в республике введен в эксплуатацию новый водопровод мощностью 250 тысяч кубометров воды, но даже этого количества не хватает для полного обеспечения потребностей. Для улучшения водоснабжения власти проводят работы по расчистке речных русел и принимают меры по сокращению потерь воды, чтобы поднять наполняемость водохранилищ.

Путин в ответ заявил, что даже введенный в эксплуатацию водовод не способен полностью обеспечить потребности региона. Кроме того, объект пока не вышел на запланированную проектную мощность.

«Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, — большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов», — отметил глава государства.

Пушилин подтвердил наличие такой проблемы, уточнив, что в регионе наблюдается потеря до 60% водных ресурсов. Основными причинами он назвал неполный режим подачи воды, приводящий к повышенному износу инфраструктуры, а также многолетнее отсутствие ремонта — коммуникации не обновлялись с 90-х годов.

«Мы сейчас вынуждены были сократить еще графики исходя из дефицита воды. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто прорывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировались», — пояснил глава ДНР.

Он добавил, что из-за критической нехватки водных ресурсов властям пришлось ввести дополнительные ограничения подачи. Сейчас жители Мариуполя получают воду через день, территория Донецко-Макеевской агломерации снабжается раз в три дня, а Енакиево и окружающие его города — лишь раз в четыре дня.

В январе в результате обстрелов украинскими силами ключевых объектов инфраструктуры ДНР и ЛНР была прекращена подача воды по каналу Дон — Донбасс. В связи с этим промышленным предприятиям республик было предписано ввести режим жесткой экономии водных ресурсов.

В мае глава Пушилин говорил, что стабильное водоснабжение региона возможно лишь после взятия под контроль Славянска и реконструкции Северо-Донецкого канала, который является основным источником водоснабжения для Донбасса.

В конце июля руководитель ДНР сообщил о прибытии в Донецк первой партии водовозов из Москвы для подвоза воды местным жителям — 33 единиц спецтехники из запланированных 75. Он подчеркнул, что ситуация с водоснабжением в регионе остается сложной и требует постоянного внимания. Вместе с автомобилями в город прибыли водители, которые будут работать посменно для обеспечения бесперебойной доставки воды.