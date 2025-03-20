Граждане Украины, которые находятся на территории России без законных оснований, должны самостоятельно покинуть страну или урегулировать свое пребывание, следует из указа, подписанного российским президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — говорится в документе.

При этом незаконно находящихся в России граждан Украины, которые сами обратятся в МВД для легализации, не будут преследовать до 10 сентября.

Кроме того, согласно указу президента, иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, должны до 10 июня 2025 года пройти медосвидетельствование. Им следует пройти тесты на употребление наркотических веществ и наличие ВИЧ-инфекции.

«Иностранные граждане и лица без гражданства <…> обязаны до 10 июня 2025 года включительно пройти медицинское освидетельствование и представить в территориальный орган Министерства внутренних дел

России медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача <…> отсутствие названых инфекционных заболеваний, и сертификат об отсутствии заболевания ВИЧ-инфекции», — следует из указа.

В начале марта Путин, выступая на коллегии МВД, призвал «как можно быстрее» принять обновленную концепцию миграционной политики. По словам российского лидера, это нужно сделать уже в 2025 году. В обновленный вариант концепции нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, отметил президент.

Глава государства добавил, что важно создавать условия для поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности и стремятся жить и работать в России. Особенно это касается образованных людей, которые «необходимы нашей экономике».