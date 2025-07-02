Президент России Владимир Путин своим указом произвел кадровые перестановки в Минюсте, региональных управлениях Следственного комитета, МВД и МЧС. Об этом сообщает проект ВГТРК «Честный детектив» со ссылкой на копию документа. Официального опубликования указа не было.

По данным телеграм-канала, президент освободил от должностей:

  • замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрия Бабекина,
  • директора департамента госполитики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста Владимира Лукьянова,
  • директора департамента информационных технологий и связи МЧС генерал-майора Евгения Горленко,
  • главного инспектора МВД генерал-майора Дмитрия Петрунина,
  • замглавы МВД по Татарстану Фяргата Мухаметзянова,
  • руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова,
  • главу СУ СК по Кемеровской области Александра Безукладникова,
  • руководителя СУ СК по Кировской области Андрея Виноградова,
  • замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области Артура Озерова.

Источники изданий «Вечерняя Казань» и «Бизнес Online» подтвердили отставку замглавы МВД Татарстана Фяргата Мухаметзянова. Он занимал свой пост с 2023 года, отвечал за внутренние и тыловые службы. В феврале 2025 года президент России присвоил Мухаметзянову звание генерал-майора внутренней службы. По данным «Бизнес Online», он сам написал рапорт об отставке и собирается выйти на пенсию.

Генерал-майор юстиции Андрей Стрижов, руководивший московским ГСУ СК с 2018 года, покинул должность по собственному желанию в связи с выслугой лет, утверждает «Коммерсант». По данным газеты, он перейдет на работу в Генпрокуратуру, где займет «соответствующую своему следственному статусу генеральскую должность». Обязанности начальника ГСУ вместо Стрижова исполняет генерал-майор юстиции Виталий Саксин, пишет издание.

Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах подтвердили отставку главы кузбасского управления СК Александра Безукладникова, но не назвали ее причин.

Глава СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов якобы еще в мае подал рапорт об отставке по собственному желанию, писало местное издание Newsler.ru со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что Виноградова ранее «неоднократно критиковал» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Новые назначения

По данным «Честного детектива», президент России своим закрытым приказом также произвел кадровые назначения:

  • Максим Ваничкин — замначальника столичного главка МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан,
  • Сергей Воложинов — глава управления МВД по Курганской области,
  • Михаил Должиков — первый зампрокурора Нижегородской области,
  • Юрий Завьялов — министр внутренних дел по Тыве;
  • Александр Иванов — замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД,
  • Александр Коробейников — замначальника ГУ МВД по Херсонской области;
  • Андрей Макеев — замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС,
  • Дмитрий Свинов — начальник ГУ МВД по Волгоградской области,
  • Николай Смоляков — замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России,
  • Бэликто Базаров — глава СУ СК по Сахалину,
  • Константин Мальцев — руководитель СУ СК по Республике Алтай,
  • Алексей Попов — руководитель СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.