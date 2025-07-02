Президент России Владимир Путин своим указом произвел кадровые перестановки в Минюсте, региональных управлениях Следственного комитета, МВД и МЧС. Об этом сообщает проект ВГТРК «Честный детектив» со ссылкой на копию документа. Официального опубликования указа не было.
По данным телеграм-канала, президент освободил от должностей:
- замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрия Бабекина,
- директора департамента госполитики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста Владимира Лукьянова,
- директора департамента информационных технологий и связи МЧС генерал-майора Евгения Горленко,
- главного инспектора МВД генерал-майора Дмитрия Петрунина,
- замглавы МВД по Татарстану Фяргата Мухаметзянова,
- руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова,
- главу СУ СК по Кемеровской области Александра Безукладникова,
- руководителя СУ СК по Кировской области Андрея Виноградова,
- замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области Артура Озерова.
Источники изданий «Вечерняя Казань» и «Бизнес Online» подтвердили отставку замглавы МВД Татарстана Фяргата Мухаметзянова. Он занимал свой пост с 2023 года, отвечал за внутренние и тыловые службы. В феврале 2025 года президент России присвоил Мухаметзянову звание генерал-майора внутренней службы. По данным «Бизнес Online», он сам написал рапорт об отставке и собирается выйти на пенсию.
Генерал-майор юстиции Андрей Стрижов, руководивший московским ГСУ СК с 2018 года, покинул должность по собственному желанию в связи с выслугой лет, утверждает «Коммерсант». По данным газеты, он перейдет на работу в Генпрокуратуру, где займет «соответствующую своему следственному статусу генеральскую должность». Обязанности начальника ГСУ вместо Стрижова исполняет генерал-майор юстиции Виталий Саксин, пишет издание.
Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах подтвердили отставку главы кузбасского управления СК Александра Безукладникова, но не назвали ее причин.
Глава СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов якобы еще в мае подал рапорт об отставке по собственному желанию, писало местное издание Newsler.ru со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что Виноградова ранее «неоднократно критиковал» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Новые назначения
По данным «Честного детектива», президент России своим закрытым приказом также произвел кадровые назначения:
- Максим Ваничкин — замначальника столичного главка МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан,
- Сергей Воложинов — глава управления МВД по Курганской области,
- Михаил Должиков — первый зампрокурора Нижегородской области,
- Юрий Завьялов — министр внутренних дел по Тыве;
- Александр Иванов — замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД,
- Александр Коробейников — замначальника ГУ МВД по Херсонской области;
- Андрей Макеев — замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС,
- Дмитрий Свинов — начальник ГУ МВД по Волгоградской области,
- Николай Смоляков — замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России,
- Бэликто Базаров — глава СУ СК по Сахалину,
- Константин Мальцев — руководитель СУ СК по Республике Алтай,
- Алексей Попов — руководитель СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.