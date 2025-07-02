Президент России Владимир Путин своим указом произвел кадровые перестановки в Минюсте, региональных управлениях Следственного комитета, МВД и МЧС. Об этом сообщает проект ВГТРК «Честный детектив» со ссылкой на копию документа. Официального опубликования указа не было.

По данным телеграм-канала, президент освободил от должностей:

замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрия Бабекина,

директора департамента госполитики в сфере судебно-экспертной деятельности Минюста Владимира Лукьянова,

директора департамента информационных технологий и связи МЧС генерал-майора Евгения Горленко,

главного инспектора МВД генерал-майора Дмитрия Петрунина,

замглавы МВД по Татарстану Фяргата Мухаметзянова,

руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова,

главу СУ СК по Кемеровской области Александра Безукладникова,

руководителя СУ СК по Кировской области Андрея Виноградова,

замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Московской области Артура Озерова.

Источники изданий «Вечерняя Казань» и «Бизнес Online» подтвердили отставку замглавы МВД Татарстана Фяргата Мухаметзянова. Он занимал свой пост с 2023 года, отвечал за внутренние и тыловые службы. В феврале 2025 года президент России присвоил Мухаметзянову звание генерал-майора внутренней службы. По данным «Бизнес Online», он сам написал рапорт об отставке и собирается выйти на пенсию.

Генерал-майор юстиции Андрей Стрижов, руководивший московским ГСУ СК с 2018 года, покинул должность по собственному желанию в связи с выслугой лет, утверждает «Коммерсант». По данным газеты, он перейдет на работу в Генпрокуратуру, где займет «соответствующую своему следственному статусу генеральскую должность». Обязанности начальника ГСУ вместо Стрижова исполняет генерал-майор юстиции Виталий Саксин, пишет издание.

Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах подтвердили отставку главы кузбасского управления СК Александра Безукладникова, но не назвали ее причин.

Глава СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов якобы еще в мае подал рапорт об отставке по собственному желанию, писало местное издание Newsler.ru со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что Виноградова ранее «неоднократно критиковал» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Новые назначения

По данным «Честного детектива», президент России своим закрытым приказом также произвел кадровые назначения: