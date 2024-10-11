Всеобщий мир возможен только при учете мнения каждого народа и государства. Об этом президент России Владимир Путин сказал на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Российский лидер прибыл в Ашхабад с рабочим визитом.

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — заявил президент России.

Президент отметил, что Фраги взывал к справедливости и равенству, к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности. По его словам, такие понятия и сегодня близки «здравомыслящим людям» и востребованы «в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами».

Также Путин пояснил, что международные отношения «вступили в эпоху глобальных, коренных изменений». По его словам, создается новый миропорядок, и этот процесс необратим.