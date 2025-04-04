Президент России Владимир Путин передал 100% акций АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») во временное управление компании «Фармирус». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

С ноября 2023 года владельцем акций «Нижфарма» была люксембургская компания Nidda Lynx S.A.R.L. С 2004 года «Нижфарм» был российской «дочкой» немецкого фармпроизводителя Stada. В 2023 году российский бизнес был выделен из группы Stada.

На сайте компании «Фармирус» говорится, что она занимается комплексными поставками лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам. Согласно базе СПАРК, фирмы была зарегистрирована в 2020 году, ее учредителем и главой указана Анна Залогина. Выручка компании в 2024 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 18,1 млн рублей.

В «Нижфарме» заявили «Коммерсанту», что пока не получали официальных уведомлений о передаче компании во временное управление.

«Мы в любых обстоятельствах следовали своей миссии заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера и не прекращали работу на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

«Нижфарм» производит мягкие лекарственные формы — мази, суппозитории, гели, спреи и т. д. Предприятие создано на базе химико-фармацевтического завода №10, открытого в 1919 году. Производственные площадки расположены в Нижнем Новгороде и Обнинске.

В последние годы компания не раскрывает свои финансовые показатели, отмечает «Интерфакс». По итогам 2020 года, когда публиковались последние данные, выручка «Нижфарма» составляла 39 млрд рублей, чистый убыток — 2,9 млрд рублей.