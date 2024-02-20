Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что это был Aurus.

«Да. Это машина Aurus», — сказал представитель Кремля.

По данным ЦТАК, 18 февраля автомобиль забрала сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон и секретарь ЦК Пак Чон Чхон. Сестра лидера КНДР отметила, что подарок президента «служит свидетельством особых дружеских отношений» между лидерами стран.

При этом, как пишет Bloomberg, такой подарок якобы мог нарушить санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Стоимость на Aurus Senat начинается от 41 млн рублей. В то время как санкции Совбеза запрещают ввоз в Северную Корею предметов роскоши, добавило агентство.

В декабре южнокорейская телевещательная компания SBS обратила внимание, что Ким Чен Ын получил автомобиль Maybach, хотя его поставки республике Северной Корее санкциями. Предположительно речь идет о Benz Maybach 2019 года.

В январе власти Северной Кореи говорили, что президент России во время разговора с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что готов посетить Пхеньян в ближайшее время. По словам Пескова, в Кремле надеются, что визит Путина в КНДР состоится в «обозримом будущем».