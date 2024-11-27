Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в российской армии Дня морской пехоты, он будет отмечаться 27 ноября. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Проект документа, разработанный Минобороны России, был опубликован 11 сентября на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Он вносит изменения в указ президента от 2006 года о профессиональных праздниках.

Впервые День морской пехоты в России стал отмечаться после того, как 27 ноября 1705 года Петр I издал указ о формировании первого в стране «полка морских солдат».

В дальнейшем этот род войск неоднократно изменял название и упразднялся. Как род сил ВМФ России морская пехота была оформлена в годы Великой Отечественной войны.

После распада СССР морская пехота претерпела организационные изменения. На сайте Минобороны России сообщается, что это заключалось в придании большей самостоятельности подразделениям и частям при выполнении задач в отрыве от главных сил.

В 1995 году главком военно-морского флота подписал приказ о том, что 27 ноября будет официальным Днем морской пехоты. Всего данный род сил флота насчитывает более 15 тыс. человек.