Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей. Об этом сам глава государства сообщил на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Кроме того, выплату в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах, строил оборонительные сооружения, подчеркнул президент.

«Наш долг — делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающего поколения. Дети должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой подвиг», — сказал Путин.

Президент также поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов ВОВ званиями почетный гражданин.

«Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почётный гражданин региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», — заявил глава государства.

На начало 2024 года в России насчитывалось около 12,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.