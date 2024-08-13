Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии и назначил ее председателем своего помощника Николая Патрушева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, в число основных задач Морской коллегии входит выработка мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, повышение эффективности национальной морской политики и укрепление обороноспособности России в Мировом океане.
Морская коллегия также будет координировать работу и взаимодействие органов власти. Патрушев в должности председателя коллегии будет ежегодно докладывать президенту о комплексной оценке состояния национальной безопасности в сфере морской деятельности.
В состав Морской коллегии войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, а также совет по развитию и обеспечению морской деятельности России.
Патрушев возглавит не только Морскую коллегию, но и совет по развитию ВМФ. Председателем совета по защите интересов России в Арктике стал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В состав коллегии также вошли:
- глава «Росатома» Алексей Лихачев,
- глава «Новатэка» Леонид Михельсон,
- начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков,
- руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов,
- главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев,
- замминистра обороны Алексей Криворучко,
- президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук,
- главы Крыма, Севастополя, Приморья и Санкт-Петербурга,
- министры промышленности и торговли, природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства, транспорта, науки, энергетики, главы МЧС и Минвостокразвития.
В России также действует Морская коллегия при правительстве, ее возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров. Она обеспечивает согласованные действия органов власти и организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и исследования Антарктики.