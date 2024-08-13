Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии и назначил ее председателем своего помощника Николая Патрушева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, в число основных задач Морской коллегии входит выработка мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, повышение эффективности национальной морской политики и укрепление обороноспособности России в Мировом океане.

Морская коллегия также будет координировать работу и взаимодействие органов власти. Патрушев в должности председателя коллегии будет ежегодно докладывать президенту о комплексной оценке состояния национальной безопасности в сфере морской деятельности.

В состав Морской коллегии войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, а также совет по развитию и обеспечению морской деятельности России.

Патрушев возглавит не только Морскую коллегию, но и совет по развитию ВМФ. Председателем совета по защите интересов России в Арктике стал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В состав коллегии также вошли:

глава «Росатома» Алексей Лихачев,

глава «Новатэка» Леонид Михельсон,

начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков,

руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов,

главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев,

замминистра обороны Алексей Криворучко,

президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук,

главы Крыма, Севастополя, Приморья и Санкт-Петербурга,

министры промышленности и торговли, природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства, транспорта, науки, энергетики, главы МЧС и Минвостокразвития.

В России также действует Морская коллегия при правительстве, ее возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров. Она обеспечивает согласованные действия органов власти и организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и исследования Антарктики.