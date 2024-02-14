Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий конфисковывать имущество за фейки о российской армии, а также за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Согласно документу, изъятию могут подлежать деньги, ценности и другое имущество, которое нажито в результате совершения преступлений либо использовалось или было предназначено для финансирования преступлений.

К таким преступлениям относятся:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (ст. 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций против России и ее граждан (ст. 284.2 УК); оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК);

реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК).

Под понятие деятельности, направленной против безопасности государства, подпадают более 30 статей Уголовного кодекса, в том числе госизмена, участие в деятельности нежелательной организации, наемничество, геноцид, дезертирство, неисполнение приказа, получение или дача взятки, бандитизм.

Закон также расширяет перечень статей УК, осужденных по которым будут лишать специальных, воинских, почетных званий и государственных наград. Это в том числе статьи о фейках про российскую армию и о дискредитации ВС России, о призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, реабилитации нацизма, призывах к нарушению территориальной целостности РФ, призывах к введению санкций, реабилитации нацизма.

Законопроект о конфискации имущества за фейки про армию был внесен в Госдуму 22 января 2024 года. Нижняя палата приняла его 31 января, Совет Федерации одобрил документ 7 февраля.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что возвращать советскую практику конфискации имущества не планируется. По его словам, конфискация существует как «вид наказания» и как «мера уголовно-правового характера».

«Как “мера” — это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как “вид наказания” — это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться», — сказал депутат.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, он не имеет обратной силы.