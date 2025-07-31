Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень уголовных преступлений, совершение которых грозит лишением приобретенного гражданства страны. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующая мера последует за убийство, сексуальное насилие над несовершеннолетними, повлекшее тяжкие последствия для здоровья жертвы или приведшее к смерти по неосторожности.

Основаниями для лишения гражданства России также являются совершение насильственных действий сексуального характера в составе группы или с особой жестокостью, развратные действия в отношении двух и более лиц, половые отношения с ребенком старше 12, но младше 14 лет, а также организация занятий проституцией среди несовершеннолетних, изготовление и распространение материалов с детской порнографией, склонение детей к действиям сексуального характера.

Закон также распространяется на случаи публичных призывов к террористической деятельности, включая оправдание и пропаганду терроризма, противоправное вмешательство в работу критической информационной инфраструктуры страны, а также на действия по сотрудничеству с иностранными государствами, направленные против безопасности России.

Нормативная база для аннулирования полученного гражданства впервые была введена в 2023 году поправками к Федеральному закону «О гражданстве». В обновленной редакции статьи 24 появились положения о возможности лишения гражданского статуса за совершение особо опасных преступных деяний, создающих угрозу безопасности государства. К таким правонарушениям отнесли экстремистскую и террористическую деятельность, публичную дискредитацию Вооруженных сил, уклонение от военной службы, а также незаконный оборот оружия и наркотических веществ.

Согласно статистике МВД, в 2024 году отмечался резкий рост преступности среди недавно получивших российское гражданство лиц. Количество правонарушений, совершенных гражданами, прожившими в стране менее десяти лет, увеличилось в 2,45 раза — с 2 678 до 6 559 случаев. Наибольший прирост зафиксирован по особо тяжким (на 78%) и тяжким (на 103%) преступлениям.