Президент России Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионах, прилегающих к ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областям. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях, а также о Крыме, пишет ТАСС.

Благодаря статусу СЭЗ на эти регионы будут распространены те же льготы, что и на ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Например, в течение десяти лет для инвесторов будет предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона, также с них не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет. Среди других льгот — пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 процента и освобождение от уплаты земельного налога на три года.

В сопроводительном письме к законопроекту указано, что создание СЭЗ «позволит модернизировать производства, функционирующие в непростых условиях» и «будет способствовать сохранению экономического уровня приграничных регионов».

Другие законы, которые подписал президент:

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