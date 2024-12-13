Президент России Владимир Путин принял решение о помиловании четырех женщин из Курской области, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Во ФСИН уточнили, что при рассмотрении ходатайства о помиловании учитываются характер и уровень общественной опасности преступления, поведение осужденного, срок уже отбытого наказания, возмещение ущерба, возраст, семейное положение, состояние здоровья и другие факторы.

«У всех женщин имеются несовершеннолетние дети, одна из помилованных инвалид — 1 группы. Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный преступлением ущерб», — говорится в сообщении службы.

Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов в свою очередь сообщил во «ВКонтакте», что в 2024 году было проведено восемь заседаний комиссии, в ходе которых рассмотрено 67 ходатайств осужденных о помиловании. Каждому из них предшествовала углубленная работа по изучению личности осужденного, обратившегося к президенту России с ходатайством о помиловании.

Предыдущее помилование в Курской области — тоже женщины — состоялось в 2011 году.

В декабре прошлого года Владимир Путин помиловал двух человек в Ростовской области — мужчину и женщину. Как отмечали в отделе по вопросам помилования правительства региона, при рассмотрении ходатайств осужденных о помиловании было учтено, что они совершили преступление впервые, загладили вред, причиненный преступлениями, характеризуются положительно и не представляют опасности для общества. Кроме того, о каждом осужденном дополнительно ходатайствовали родственники.