Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос выведения генно-модифицированных пород деревьев с повышенной скоростью роста. Об этом говорится в перечне поручений по итогам апрельского совещания с кабмином, опубликованном на сайте Кремля.

К 1 июля правительство должно представить предложения о «целесообразности проведения <…> научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины».

Правительству также поручено оценить перспективы создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины. К исследованиям планируется подключить «заинтересованные организации».

В 2016 году Путин подписал закон о запрете на выращивание и разведение в России генно-модифицированных организмов (ГМО) и продукции, за исключением проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. Закон также запрещает ввоз в Россию ГМО и продукции по результатам мониторинга их воздействия на человека и окружающую среду.

При этом ввоз и использование ГМО-ингредиентов в продуктах питания и сельскохозяйственных кормах разрешено, если речь идет об одобренных Роспотребнадзором ГМ-линиях. Продукты, полученные из генно-модифицированных микроорганизмов или с их использованием, подлежат обязательной маркировке.

В январе 2020 года Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности, в которой установлен запрет на ввоз в Россию ГМО-продуктов и ГМО-продукции с целью посева и выращивания. К числу самых распространенных ГМ-культур относятся кукуруза и соя.

В 2021 году президент на встрече со школьниками по случаю Дня знаний назвал «очень сложным» вопрос использования ГМО-продуктов. Путин сослался на мнение специалистов о том, что широко использовать такую продукцию в России по примеру Северной Америки пока рано.