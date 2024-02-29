Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы». Глава государства не уточнил, идет ли речь о переходе к прогрессивной шкале налогообложения.

«Нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал, стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных, социальных проектов. При этом, безусловно, нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей», — заявил Путин.

Глава государства призвал Госдуму и правительство в ближайшее время представить предложения по этой инициативе. Новую схему предлагается зафиксировать до 2030 года.

«Похоже, все идет к тому, что в России появится прогрессивный НДФЛ», — предположил телеграм-канал Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

В настоящий подоходный налог для физических лиц в России составляет 13%. С 2021 года ставка НДФЛ повысилась до 15% для физлиц с доходом более 5 млн рублей в год. При этом повышенным налогом облагается только доход сверх указанной этой суммы — то есть, если доход составляет 6 млн, то с пяти миллионов взимается налог в 13% и еще с одного миллиона — 15%.