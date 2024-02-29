В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов. Он предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.

«Сейчас хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», — сказал президент.

Путин отметил, что эти средства должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Деньги, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, Путин предложил снова направлять на развитие субъектов.

По его словам, регионам необходимо предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках национальных проектов.

Путин также сообщил, что на шесть лет будет продлена программа поддержки десяти «отстающих регионов». К 2030 году эти регионы, по его словам, должны стать самодостаточными.