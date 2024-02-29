Президент России Владимир Путин предложил предоставить выпускникам школ возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному посланию.

Путин выразил мнение, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Он предложил сделать «еще один шаг в этом направлении», дав ученикам «второй шанс» при сдаче выпускных экзаменов.

Как уточнил Путин, речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. По словам главы государства, предмет для пересдачи ученик сможет выбрать сам.

При этом пересдача должна быть проведена до окончания приемной кампании в вузы, подчеркнул Путин. По его словам, это нужно для того, чтобы выпускники успели подать документы «уже с учетом пересдачи».

«Такие житейские вещи, но они важны для людей», — добавил Путин.

Сроки внедрения механизма пересдачи одного предмета в рамках ЕГЭ российский президент не уточнил.

В начале февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о работе над изменениями в ЕГЭ. Она не привела подробностей, указав, что этот вопрос обсуждается с экспертным сообществом.

«И сейчас у нас эти направления [физика, математика и другие естественные науки, определяющие для подготовки кадров и вызовов на рынке труда], о которых мы говорили, в очень серьезной проработке, включая некоторые подходы к изменению сдачи ЕГЭ. Я не буду пока забегать вперед, мы сейчас это обсуждаем с экспертами», — заявила Голикова на заседании Совета по науке и образованию при правительстве.