Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении срока службы председателя Следственного комитета (СК). Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «О Следственном комитете РФ». Согласно инициативе, срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом.

В настоящее время предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитет составляет 65 лет. При этом срок службы может быть продлен до достижения сотрудником возраста 70 лет по решению руководителя соответствующего следственного органа СК.

Следственный комитет возглавляет Александр Бастрыкин. Ему 71 год.

В 1992-1995 годы он занимал должность ректора Санкт-Петербургского юридического института. Затем около года работал заведующим кафедрой транспортного права и профессором в Санкт-Петербургском государственном университете водных коммуникаций.

В период с 1996 года по 1998 год Бастрыкин был помощником командующего войсками Северо-Западного округа внутренних войск МВД по правовой работе — начальником правового управления округа. Затем до 2001 года руководил Северо-Западным филиалом Санкт-Петербургского юридического института Российской правовой академии Минюста.

В Следственном комитете Бастрыкин начала работать в 2007 году, сначала заняв должность первого заместителя генпрокурора — председателя СК при прокуратуре России. В октябре 2010 года был назначен и.о. председателя СК, а в января 2011-го — председателем СК.