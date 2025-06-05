С целью повышения уровня владения русским языком и интереса к чтению в России будет создана «Детская книжная карта». Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны в преддверии Дня русского языка.

Президент напомнил о решении по разработке основ государственной языковой политики, которое было принято в ноябре 2024 года и сообщил, что проект документа уже разработан. Глава государства отметил, что реализация этих основ направлена на повышение уровня владения русским языком и рост интереса к чтению, а также назвал книгу неотъемлемой частью воспитательного процесса.

Путин добавил, что в этой связи считает целесообразным запуск программы «Детская книжная карта» по аналогии с Пушкинской картой, дающей школьникам возможность посещать музеи, театры, кино и выставки. Он также призвал подумать над возможными названиями для такой карты.

В соответствии с предложением президента, предполагается выдавать карты номиналом в три тысячи рублей семьям, воспитывающим дошкольников в возрасте от трех до шести лет. Путин отдельно отметил, что карту получит каждый ребенок, достигший трехлетнего возраста, «что очень важно для многодетных семей».

По словам главы государства, список доступных по карте изданий должен будет составляться признанными экспертами-литераторами, психологами, экспертами из сферы дошкольного образования и воспитания. Путин также призвал издательства, которые примут участие в этой программе, руководствоваться разумными ценовыми параметрами, чтобы обладатель карты мог приобрести за один раз не меньше десяти книг.

Президент пояснил, что основы государственной языковой политики должны будут расширить возможности по развитию и защите русского как государственного языка и «ключевой опоры, доминанты» для гражданской идентичности россиян, а также создать условия для поддержки языков всех народов, населяющих страну, и сохранения языкового многообразия.