Певицы Катя Лель и Елена Ваенга были удостоены званий заслуженных артисток России. Соответствующий указ президента был опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить почетные звания: <…> Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью «Музыкальное агентство Кати Лель», город Москва. <…> Хрулевой Елене Владимировне — артистке общества с ограниченной ответственностью «Ваенга мьюзик», город Санкт-Петербург», — говорится в тексте указа президента.

Елена Ваенга впервые завоевала широкую популярность в 2005 году после выхода альбома «Белая птица», включавшего в себя песни «Шопен», «Аэропорт», «Тайга» и «Желаю». В 2009 году она была награждена премией «Золотой граммофон» за свой хит «Курю». Певица принимала участие в телевизионных проектах «Голос. 60+», «Точь-в-точь» и «Три аккорда».

В 2016 году Ваенге было присвоено звание заслуженной артистки Республики Адыгея, в 2017 году — заслуженной артистки Республики Марий Эл.

Как отмечает News.ru, после начала специальной военной операции, она написала в соцсетях, что «будет молчать, как молчала восемь лет», однако позднее эта публикация была удалена. В мае 2022 года артистка заявила о полной поддержке президента России Владимира Путина в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека», — заявила певица.

Популярность среди массового слушателя пришла к Кате Лель в начале 2000-х годов благодаря композициям «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». В 2008 году ей было присвоено звание народной артистки Чеченской Республики, в 2009 году — народной артистки Кабардино-Балкарской Республики.

В сентябре 2024 года в интервью «Московскому комсомольцу» Лель заявила, что ее знакомые парапсихологи рассказали, что после «трудных времен» для России настанет «лучшая жизнь», а русский язык станет мировым.

«Нас однозначно ждет много хорошего. Русский язык будет мировым языком. Это понятно по песне «Мармеладный», которая стала известна во всем мире: этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком. Причем совсем скоро. И совсем скоро будет наша победа», — рассказала певица.

В феврале 2025 года стало известно, что Катя Лель записала совместную песню с исполнительницей композиции «Сигма-бой» Betsy.