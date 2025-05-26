Президент России Владимир Путин заявил, что в последние два года экономика страны развивалась в «весьма сложных» условиях, но при этом росла «опережающими темпами». Некоторые иностранные компании, по словам российского главы, покинули отечественный рынок «по принуждению <…> политических западных элит», тем самым подставили своих российских партнеров. Какие еще заявления сделал Путин на встрече с представителями деловых кругов — в материале RTVI.

О компаниях, подставивших российских партнеров

«С российского рынка, во многом по принуждению так называемых политических западных элит, ушел ряд иностранных компаний. Причем некоторые из них, к сожалению, но это очевидная вещь, “подставили” своих российских партнеров», — пояснил Путин.

Он добавил, что российские компании не растерялись в этих обстоятельствах, а наоборот проявили «деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность». Экономика страны, по словам президента, стала четвертой в мире по паритету покупательной способности.

О возвращении зарубежных компаний

По словам Путина, некоторые крупные российские компании говорят о том, что западные партнеры хотят вернуться в страну. Президент отмечает, что Россия готова к их возвращению, но «стелить дорожку» не будет, поскольку они «поставили трудовые коллективы в сложное положение и “смылись”».

«Я говорю: пожалуйста, все возвращаются. Только продумайте, на каких условиях. Если для вас это выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно. <…> Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю? <…> Они поставили всех в трудное положение, “смылись”. А теперь, если захотят вернуться, мы им дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», — пояснил российский глава.

О помощи «Вкусно и точка»

В числе прочего, Путин пообещал помочь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании вопросов в случае возможного возвращения McDonald’s в Россию.

«Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. <…> Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь», — заверил российский лидер.

О необходимости «душить» иностранные сервисы

Президент России призвал применить зеркальные меры к сервисам, которые не до конца ушли из страны и «пытаются нас душить».

«Надо их душить. Говорю без всякого стеснения. Потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке», — сказал он.

Путин добавил, что необходимо избавлять россиян от «вредных привычек» пользоваться зарубежными сервисами.

О работе зарубежных маркетплейсов

Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов, поскольку это, по его словам, «дыра», через которую можно завозить любой товар.

«Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно, в любом количестве. Да, через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», — сказал он.

О закрытии лазеек, помогающих обойти российского производителя

Российский глава также считает, что необходимо усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного оборудования импортным.

«Все эти инструменты регулирования, которые вводим, направлены на то, чтоб поддержать отечественного производителя. Ясно, что не так просто порой определить, что такое “отечественное”, потому что под видом отечественных комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное», — подчеркнул Путин.

Президент убежден, что продукцию необходимо закупать у отечественного производителя, даже если это дороже, иначе «у нас не будет ни фига своего». Он отметил, что импортные поставщики зачастую демпингуют, а уровень цен отечественной и иностранной продукции, может быть, «никогда и не сравняется».

«Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это», — подчеркнул Путин.

О независимости российских компаний

«Но нам нужно по этому направлению точно совершенно быть независимыми. А для того, чтобы развиваться, нужно обеспечивать и экспорт. Это правда, точно. Поработаем обязательно», — пообещал президент России.

О выходе отечественных компаний на другие рынки

Путин поддержал идею участницы встречи — гендиректора компании «Нейрософт» Ирины Маламант — обсудить с международными делегациями, которые в июне приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), вопрос использования российских регистрационных удостоверений для выхода на рынки дружественных стран.

«Надо настойчиво, настойчиво это делать — долбить, долбить, долбить. И мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата», — заключил Путин.

О «захвате» рынков кибербезопасности

Российский глава отметил, что отрасль обеспечения кибербезопасности в стране уникальна из-за своего роста и масштабирования. По словам Путина, Россия уже «захватывает» международные рынки кибербезопасности, но некоторые страны якобы «избавляются» от отечественных специалистов и компаний.

«Они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными. Это же просто элемент такой недобросовестной борьбы на рынке», — утверждает президент.

Об увеличении использования российского ПО

Среди прочего, Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения во всех секторах. Он признался, что после начала боевых действий на Украине это стало «одним из самых серьезных для нас вызовов по всей экономике».

«Наша стратегическая задача — кратно увеличить использование на основных направлениях национального, российского программного обеспечения. И это безусловно выбор государства, который является одним из приоритетов. И мы будем идти к этой цели — увеличивать использование программного обеспечения внутри страны, причем во всех секторах экономики… тем более в области государственного управления», — пояснил российский глава.

О способности России преодолевать трудности

Путин подчеркнул, что Россия «ни для кого не создавала никаких проблем», но они появляются «извне».