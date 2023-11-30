Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина и прямая линия пройдут в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет программа, по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — сказал Песков, слова которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Мероприятие пройдет в специально созданной для этого студии, там будут присутствовать журналисты из российских регионов, а представители федеральных СМИ и «иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве», пояснил Песков.

Прием вопросов от граждан начнется 1 декабря. По словам пресс-секретаря, вопросы можно направить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, по СМС на номер 04040 или через сайт «Москва-Путину.ру». Также будет работать телефонное приложение для Android.

Песков ранее сообщил, что в 2023 году пресс-конференцию Путина объединят с прямой линией, но не называл дату. РБК со ссылкой на источники писал, что мероприятие пройдет 14 декабря. Пресс-конференция и прямая линия президента в 2023 году станут первыми после начала военной операции на Украине. В 2022 году они не проводились.