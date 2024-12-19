Вопрос о пропавшем 12 лет назад в Сирии американском журналисте Остине Тайсе, мать которого попросила власти России помочь ей узнать его судьбу, будет задан бывшему главе республики Башару Асаду. Об этом в ходе прямой линии заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента NBC.

По его словам, хотя Асад сейчас находится в Москве, они пока не встречались лично, но такая встреча должна состояться в ближайшее время. Тем не менее президент России дал понять, что шансов получить от его бывшего сирийского коллеги информацию о Тайсе практически нет.

«Мы с вами взрослые люди, понимаем, 12 лет назад человек пропал в Сирии, там шли активные боевые действия, знает ли сам президент Асад, где этот журналист?» — пояснил он.

Тем не менее Путин пообещал корреспонденту NBC, что при встрече с Асадом обсудит с ним вопрос о судьбе Тайса — «как и с новыми властями Сирии». Российский лидер подчеркнул, что Москва поддерживает контакты со всеми политическими силами, которые сейчас руководят республикой.

Остин Тайс — бывший морской пехотинец — работал в Сирии на The Washington Post и The Wall Street в начале 2010-х годов. В 2012 году он пропал без вести. Госдеп США заявил, что журналиста задержали сирийские силовики на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ. Асад отрицал это предположение.

Еще до начала прямой линии телеканал NBC News сообщил, что мать Остина Тайса поздно вечером 18 декабря направила в Кремль письмо с просьбой помочь разыскать ее сына, пропавшего в Сирии.

«Текущая ситуация в Сирии располагает нас к тому, чтобы попросить вас о помощи в поиске Остина и воссоединении нашей семьи… У вас есть связи в Сирии, которые могут принести пользу в наших неустанных попытках найти нашего Остина», — обратилась Дебра Тайс к Путину.

Она рассказала в интервью NBC, что рассчитывает на помощь присутствующих в Сирии российских сил, которые «должны знать, что там происходит».

До этого Тайс обращалась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который пообещал ей, что ЦАХАЛ не будет наносить удары по тюрьме под Дамаском, где предположительно находится пропавший журналист.

В августе 2022 года президент США Джо Байден выражал надежду на содействие сирийских властей в возвращении Тайса на родину. Недавно, в начале декабря 2024 года, он подтвердил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает вернуть журналиста. «Мы верим, что он жив. Мы считаем, что можем его вернуть, хотя у нас пока нет непосредственных подтверждений этого», — сказал глава Белого дома.

Когда в Сирии началось наступление оппозиционных сил на правительственные войска, ФБР объявило о назначении награды в размере $1 млн за информацию, которая поможет найти Тайса.