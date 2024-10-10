Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь безвизовый режим распространяется на граждан Грузии, въезжающих в Россию в рабочих целях либо временно на срок более 90 дней, в том числе на учебу. Ранее этим категориям граждан нужно было оформлять визы для въезда в Россию.

Таким образом, указ разрешает безвизовый въезд всем гражданам Грузии. Документ вступает в силу со дня подписания 10 октября. Грузия отменила визовый режим для россиян в 2012 году.

В июне грузинская непарламентская партия «Солидарность во имя мира» призвала Путина полностью отменить визовый режим для граждан Грузии и амнистировать грузин, которые до смягчения визового режима нарушили правила пребывания в России. Члены партии также попросили облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии и установить квоты на работу в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели это обращение, но «соответствующие ведомства» его проанализируют.

Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия позже высказал мнение, что Грузии и России пора переходить на новый уровень отношений и восстановить дипломатические связи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает «любые начинания, которые идут в русле российско-грузинской нормализации».