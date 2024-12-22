Россия готова наладить диалог с США, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Глава государства также отметил, что сейчас нет повода говорить об угрозе начала Третьей мировой войны, и сравнил текущую ситуацию с Крымской войной, которую, по его словам, называли «нулевой мировой».

Зарубин отметил, что США стремятся «напичкать по самое горло» Украину оружием и спросил у Путина, есть ли какой-то выход из ситуации, когда Вашингтон «закопал в глубочайшую яму» отношения с Москвой. Российский президент на это ответил, что «можно все сделать, если есть желание».

«У нас это желание никогда не пропадало. Как бы история ни складывалась, она всегда приобретает новые очертания в зависимости от изменения ситуации», — сказал Путин.

Он добавил, что «все меняется, остаются неизменными только интересы России и ее народа», вопрос не в «нас, а в них». Кроме того, продолжил президент, после Крымской войны (1853-1856 годы) в отношении Москвы вводились различные ограничения.

«И постепенно, по мере сосредоточения России, она вернула себе все права и в Черном море, и укрепилась, и так далее», — заявил Путин.

По словам главы государства, некоторые историки называют Крымскую войну «нулевой мировой войной», так как в ней против России сражались многие страны Европы, однако уже в Первую мировую войну те же государства были союзниками Москвы.

Зарубин уточнил у главы государства, можно ли сказать, что сейчас идет Третья мировая война.

«Не надо никого пугать, опасностей много, они возрастают. Мы видим, что делает наш противник сегодня — эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пускай эскалируют дальше», — сказал ему Путин.

Летом 2023 года Путин заявил, что «в случае Третьей мировой войны победителей не будет». Он добавил, чо эскалации украинского конфликта не хотят даже США, где «очень много людей со здоровой головой».