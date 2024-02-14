Россия вплотную подошла к созданию вакцин против рака и разработке иммуномодулирующих препаратов нового поколения, заявил глава государства Владимир Путин на Форуме будущих технологий 14 февраля. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».

Российский лидер допустил, что препараты, о которых он говорит, уже в скором времени будут «эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии».

Ни для кого не секрет, что подобные разработки идут уже давно, отметил в беседе с RTVI директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, комментируя заявление президента.

Однако, по его мнению, невозможно создать единое универсальное лекарство или вакцину от рака, поэтому в этом случае возможен лишь совокупный набор препаратов или методов лечения.

«Какого-то универсального лекарства от рака создать невозможно чисто технически. В любом случае это будет набор каких-то решений, которые позитивно воздействуют на те или другие виды онкологии, поэтому не будет волшебного лекарства. Понятно, что какие-то меры профилактики возможны», — отметил Беспалов в разговоре с RTVI.

Он привел в пример вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), определенные виды которого являются онкогенными. Вакцина снижает риск возникновения онкологии, хотя и не способна полностью излечить от вируса. По словам Беспалова, ученые также предпринимали попытки разработать вакцины направленные и на патологические клетки, но пока все оставалось на уровне исследований.

Тем не менее Беспалов не смог согласиться, что разработки российских ученых, о которых заявил президент, смогут в ближайшем будущем появиться на рынке и применяться на практике. И проблема не только в разработке, считает эксперт, но и в выведении препарата на рынок.

Более того, существует необходимость рассчитывать сразу и на зарубежный рынок, поскольку экономически не оправдано разрабатывать уникальный продукт, который бы ориентировался только на потребность внутри страны. Но в этом направлении, по оценке Беспалова, у российских компаний пока мало опыта, тем более, что они существуют в основном за счет господдержки.