Президент России Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners LP приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, которые принадлежат семи зарубежным фондам. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе не указано, о каких именно бумагах каких компаний идет речь, но указан список их владельцев. 683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие:

Baillie Gifford Overseas Limited (британская компания по управлению инвестициями),

Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (американская компания по управлению инвестициями),

Jane Street Global Trading (из США, занимается торговлей и предоставлением ликвидности),

Jane Street Europe Limited, Carrhae Capital Long Master Fund (британское инвестиционное партнерство),

Franklin Advisory Services LLC (из США, работает в области паевых инвестиционных фондов, ПИФов),

Highmark Limited (компания в области медицинского страхования из США),

Harding Loevner LP (американская инвестиционная компания).

Сделки с бумагами, которые приобретет 683 Capital Partners, также смогут проводить ООО «Специализированное финансовое общество „Цефей-2“» и «Современные фонды недвижимости» (управляют закрытым паевым инвестиционным фондом «Современный рублевый»).

В документе сказано, что распоряжение принято в соответствии с указом президента России от августа 2022 «О специальных мерах в финансовой и ТЭК-сферах в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций». Этот документ запрещает действия с ценными бумагами российских юридических лиц для компаний из стран, которые совершают в отношении России недружественные действия. Для проведения сделок нужно разрешение российских властей.

В конце февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении договоренностей по Украине. Он отмечал, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания боевых действий.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей. По его словам, уход зарубежных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран, они воспользовались ими в полной мере.