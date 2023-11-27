Президент России Владимир Путин разрешил 46 компаниям самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию. Среди них — «Роснефть» и несколько ее дочерних обществ.

Перечень из 46 компаний, предприятий и институтов утвержден указом президента 27 ноября.

Как следует из указа, право частично не раскрывать информацию предоставлено компаниям «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Компании, включенные в перечень, могут самостоятельно определять, о какой подлежащей раскрытию информации сообщать в том случае, если раскрытие информации может «привести к введению мер ограничительного характера».

В этом случае компания будет обязана направить в Центральный банк уведомление, содержащее информацию, которую она не пожелала раскрывать.

Помимо «Роснефти» и ее дочек, в перечень вошли в том числе нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банк «Пересвет», а также производитель продукции органического синтеза «Уфаоргсинтез».