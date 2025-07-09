Заместитель главы МИД России Михаил Богданов освобожден от должности указом президента Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, другим указом глава государства освободил Богданова от должности своего специального представителя по Ближнему Востоку и странам Африки.

Источник ТАСС сообщил, что Богданов написал заявление об увольнении с должностей по собственному желанию.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — заявил дипломат “Известиям”, комментируя указы президента.

Михаил Богданов родился 2 марта 1952 года в Москве. В 1974 году он окончил МГИМО и сразу начал работать на дипломатической службе. За свою карьеру он был послом России в Израиле (1997-2002) и послом в Египте (2005-2011), где также представлял страну в Лиге арабских государств.

На должность заместителя министра иностранных дел он был назначен в июне 2011 года. В январе 2012 года Богданов стал специальным представителем президента по Ближнему Востоку, а с октября 2014 года расширил свои полномочия, взяв под кураторство и африканские государства.

Как следует из информации на сайте российского внешнеполитического ведомства, в качестве заместителя министра Сергея Лаврова Богданов отвечал за развитие двусторонних отношений со странами Ближневосточного региона и Африки; взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и иными международными структурами мусульманского мира; координацию вопросов, связанных с урегулированием сирийского кризиса.

В феврале 2024 года Богданов получил благодарность от президента. В его послужном списке значится множество наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Почета и Дружбы и другие.