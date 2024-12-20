«Русскому миру» сегодня объявлена война, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Выступали коллеги из [Государственной] думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал Путин.

В начале февраля 2022 года президент России призвал развивать и укреплять «русский мир», который, по его словам, является «многоконфессиональным, многонациональным» и «многоликим».

«Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем», — заявил тогда российский глава.

Через несколько месяцев после начала военной операции на Украине, в мае 2022 года, тогдашний премьер Польши Матеуш Моравецкий призывал «искоренить» идеологию «русского мира». Он назвал ее «раком», который «пожирает не только большую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу для всей Европы».

«Недостаточно поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — говорил экс-глава польского правительства.

Моравецкий выражал опасения, что если Запад не начнет противостоять «русскому миру» прямо сейчас, то «потеряет не только Украину, потеряет душу, свободу и суверенитет».

Москва резко отреагировала на слова Моравецкого. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его слова «оголтелым и неприемлемым», а депутат Госдумы Ирина Яровая — «личным позором», «предательством памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой» и «тысяч людей, спасенных советскими солдатами».

«Русский мир — это миллионы людей. «Искоренить» идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь?» — сказала Яровая.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил слова Моравецкого с высказываниями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Такую же аналогию тогда провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.