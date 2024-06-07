Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Я с вами согласен, мы должны принять это решение»,— сказал Путин на встрече с Бегловым.

Свое предложение губернатор Санкт-Петербурга озвучил во время рабочей встречи с главой государства перед пленарным заседанием на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Во время пленарной сессии Путин заявил, что возврат к ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начнется с 1 февраля 2025 года. Президент попросил Госдуму принять соответствующий законопроект в текущую весеннюю сессию.

По словам президента, вопрос постепенного возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам обсуждается в правительстве на протяжении нескольких лет. Сейчас, по мнению главы государства, «совпало два фактора»: российской экономике нужны высококвалифицированные специалисты, коими являются многие граждане пенсионного возраста, а также необходимо экономически поддержать людей.

«Нужно обеспечить социальную справедливость», — заключил Путин.

Реакция Госдумы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RTVI заявил, что вопрос индексации выплат работающим пенсионерам — один из самых болезненных.

Депутаты поднимали его при переназначении главы Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой, уточнил парламентарий.

«Рынок нуждается в кадрах, прежде всего. Сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания держатся на лицах пенсионного возраста. <…> Решение Путина можно приветствовать только стоя и аплодисментами. Это решение назревшее, востребованное и ожидаемое. Хорошо, что оно принято», — отметил Нилов.

Инициатива потребует корректировки пенсионного законодательства и принятия соответствующего федерального закона, рассказал Нилов. Он добавил, что комитет, который он возглавляет, готов оперативно принять поправки в закон.

По словам депутата, чтобы начать индексацию со следующего года, средства на реализацию проекта должны быть заложены в федеральном бюджете.

Ранее в этот день министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» также рассказал, что в парламенте активно обсуждается эта тема. По словам главы ведомства, индексация выплат будет стимулировать россиян продолжать трудовую деятельность даже после достижения возраста выхода на пенсию.

Правительство отменило индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2016 года. Однако вопрос возвращения закона неоднократно поднимался главами разных регионов и представителями политических партий.

В 2023 году возродить инициативу предлагали занимавший тогда пост губернатора Калининградской области Антон Алиханов, а также глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он, в частности, предлагал индексировать выплаты пенсионеров, продолжающих работать в социальной сфере и здравоохранении.