Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова врио главы региона. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — сказано в указе.

Накануне, 4 марта, президент провел встречу с Дроновым и предложил ему возглавить регион. Предыдущий губернатор Андрей Никитин в начале февраля ушел в отставку и занял должность заместителя главы Минтранса. С этого времени Дронов в соответствии с областным уставом исполнял обязанности главы области.

Александр Дронов пришел в новгородское правительство в апреле 2017 года, вскоре после назначения врио губернатора Андрея Никитина. С июня по декабрь того же года Дронов занимал должность заместителя главы региона.

С 1 января 2018 года по 14 января 2020 год он был вице-губернатором — заместителем председателя правительства Новгородской области. 15 января 2020 года его назначили первым заместителем губернатора.

Под руководством Дронова в Новгородской области построены Дом социальной заботы, набережные в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе, Сольцах, центральная площадь с водонапорной башней в Старой Руссе, поликлиника в Боровичах.

Дронов — выпускник IV потока «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он также имеет знаки «Почетный строитель России» (2021), «Почетный дорожник России» (2020), медаль «За вклад в развитие земли Новгородской» (2018).