Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ опубликован на портале правовых актов.

Это первая подобная трансформация названия крупного российского города за последние 25 лет, когда центр Новгородской области стал Великим Новгородом.

С инициативой уточнить название основанного в IX веке и являвшегося центром Ростовского княжества города выступила Ярославская областная дума. Как указывали в региональном парламенте, название «Ростов Великий» широко вошло в обиход. Проект закона утвердили как Государственная Дума, так и Совет Федерации.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что предложения о переименовании Ростова неоднократно поступали от местной общественности, и что по результатам опроса в 2023 году эту идею поддержали 58% жителей города.

В сопроводительных документах к законопроекту также сообщалось, что все работы по переименованию Ростова в Ростов Великий будут оплачены из бюджета Ярославской области. Авторы инициативы уверяли, что изготовление новых вывесок, печатей, штампов и бланков не потребует дополнительных средств из федеральной казны.