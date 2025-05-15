Генерал армии Олег Салюков, занимавший пост главнокомандующего сухопутных войск России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Новым главкомом сухопутными войсками стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Как пишут «Ведомости», по мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника в отставке Виктора Мураховского, увольнение Салюкова связано с тем, что он уже выслужил предельные сроки военной службы для своего возраста и звания.

При этом, отметил эксперт, должность главнокомандующего Сухопутных войск не предусматривает оперативного командования формированиями этого вида Вооруженных Сил, которые несут основную нагрузку в военной операции. Основной задачей главкома Сухопутных войск является руководство военно-учебными заведениями соответствующего профиля и подготовка резервных сил.

Олег Салюков родился в 1955 году, окончил несколько военных академий. Служил в Киевском и Московском военных округах, командовал Дальневосточным военным округом.

С 2014 года — главнокомандующий Сухопутными войсками, с 2019 года — генерал армии. Командует парадами Победы в Москве. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью Жукова и множеством других наград.

Андрей Мордвичев — генерал-полковник, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. В зоне СВО соединения Мордвичева действуют на южном направлении. Под его командованием проходило взятие Мариуполя.